Kuzey Kore Kendini Savundu
Kuzey Kore, nükleer silahlarının, Suriye'ye hava saldırısı düzenleyen ABD'nin askeri tehdidine karşı gerekli bir caydırıcı unsur olduğunu ileri sürdü.
Kuzey Kore, nükleer silahlarının, Suriye'ye hava saldırısı düzenleyen ABD'nin askeri tehdidine karşı gerekli bir caydırıcı unsur olduğunu ileri sürdü.
Kaynak: Dunya.com
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