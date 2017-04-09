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Kuzey Kore Kendini Savundu
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Kuzey Kore Kendini Savundu

Kuzey Kore, nükleer silahlarının, Suriye'ye hava saldırısı düzenleyen ABD'nin askeri tehdidine karşı gerekli bir caydırıcı unsur olduğunu ileri sürdü.

Kuzey Kore Kendini Savundu

Kuzey Kore, nükleer silahlarının, Suriye'ye hava saldırısı düzenleyen ABD'nin askeri tehdidine karşı gerekli bir caydırıcı unsur olduğunu ileri sürdü.

Kaynak: Dunya.com

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