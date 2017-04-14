Kuzey Kore ile Artan "Nükleer Gerilim"Le Dolar 3.66 Lira

Kuzey Kore ile ABD ve Japonya arasında artan "nükleer gerilim"in baskısıyla küresel piyasalarda gerileyen doların içerideki tırmanışı da durdu.



Dünkü kapanışa doğru 3.67 liranın üzerine çıkarak 3. 6775 liraya kadar yükselen dolar, yeni günün ilk işlemleride 3.6630 liraya kadar geriledi.



Euro da dünkü işlemleri 3.9175 lira düzeyinde kapatmasının ardından, yaklaşan Fransa seçimlerinin de baskısıyla haftanın son işlem gününe 3.89 lira düzeyinde başladı.



Yeni günün düşük hacimli işlemlerinde dolar 3.6630 - 3.6640 lira, euro da 3.8930 - 3.8950 lira aralığında hareket ediyordu. - İstanbul