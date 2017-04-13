Kuzey Kore İçin Yeni Nükleer Füze Denemesi İddiası

Kuzey Kore'nin devletin kurucusu Kim Il Sung'un 105. doğum gününde bir füze denemesi gerçekleştirebileceği ifade ediliyor.



Kuzey Kore'nin yarımadadaki gerginliğin büyümesi üzerine nükleer silah programı geliştirmede bir sonraki adımı atmaya hazırlandığı ifade ediliyor. Kuzey Kore'nin, devletin kurucusu Kim Il Sung'un doğumunun 105. yıl dönümünde bir füze denemesi gerçekleştirebileceği yönünde iddialar mevcut. ABD merkezli izleme grubu 38 North, uydu görüntülerinin ülkenin nükleer alanının yeni bir test için hazır olduğunu gösterdiğini belirtti. Görüntülerde bölgede yeni faaliyetler olduğunu tespit edilirken malzeme ve donanım olduğu düşünülen ağlar ve brandalar ile kapatılmış malzemelerin göründüğü rapor edildi.



13 Nisan 2012'de Kuzey Kore, Kim Il Sung'ın ölümünün 100. yıl dönümü münasebetiyle uydu taşıyan uzun menzilli bir roket fırlatmıştı. - PYONGYANG