Kuzey Kore "Güneş Günü" İçin Dünyayı Uyardı!

Amerika'nın yeni başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore'yi nükleer silah denemelerinden vazgeçmesi için sert bir dille uyarması ve ardından Kore yarımadası açıklarına savaş gemilerini göndermesiyle başlayan gerilim artarak devam ediyor.



15 Nisan'da gerçekleşecek kurucu lideri Kim İl-Sung'un 105. doğum yıl dönümü gösterilerine hazırlanan Kuzey Kore yönetimi, Güneş'in Günü dedikleri bugün için ülkedeki yabancı basın mensuplarına 'Büyük ve önemli bir olay' için hazırlık yapmalarını istedi.



Genelde dış dünyaya kapılarını kapatan Pyongyang, büyük askeri silah denemeleri öncesinde basın mensuplarına çalışma izni veriyor.



Bu gösteriler genelde askerlerin resmi geçitlerine ve yeni geliştirilen silahların denemelerine sahne oluyor.



Çin sıcak bakmıyor





Kuzey Kore'nin bu açıklamalarına Çin yönetiminin sıcak bakmadığı iddia ediliyor. Çin'in resmi yayın organlarından Global Times'taki bir yazıda ise Çin yönetimini Kuzey Kore yönetimini 'bir hata yapmaması' konusunda uyardığı belirtiliyor.



ABD'ye nükleer cevap verebileceklerini iddia eden başkent Pyongyang'daki yönetim, 'Bize savaş açmaya kalkarlarsa onları yeryüzünden sileriz" açıklaması yapmıştı.



Trump: "Rusya ile ilişkilerimiz en düşük seviyede"





ABD'nin Rusya ile de ilişkileri gerilim hattında. Suriye'de gerçekleşen olaylar sonrasında açıklama yapan Donald Trump, "Muhtemelen Rusya ile ilişkilerimiz en düşük seviyede olabilir"dedi.



Daha önce "NATO'nun, modası geçmiş bir kurum" olduğunu dile getiren Trump, "NATO modası geçmiş bir kurum değil." ifadesini de kullanarak kafalarda soru işareti oluşmasına neden oldu.



Rusya Başbakan Yardımcısı: "Füzelerimiz ABD savunma sistemini delik deşik eder"





Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Rogozin, yeni Rus füzeleri üreteceklerini duyurarak, "Yeni füzelerimiz ABD savunma sistemini delik deşik eder" açıklamasını yaptı.



Diğer yandan Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Viktor Ozerov, Rusya'nın ABD ile Suriye'de askeri eylemlere girmeyi planlamadığını, Rus Hava Kuvvetleri'nin görevinin Suriye'de terörle mücadeleye destek vermek olduğunu belirtti.



Dün gerçekleşen toplantı ile her 2 ülkenin dışişleri bakanı, Suriye'deki işbirliğinin devam edeceğini açıklamıştı.