Kuzey Kore Gerginliği Devam Ediyor Mike Pense Avustralya'da

Avustralya'daki üç günlük ziyaret programına başlayan Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence Başbakan Malcolm Turnbull ile bir araya geldi.



Sidney'de görüşen heyetlerin ana gündem maddesi Kuzey Kore'nin nükleer tehdidi ve iki ülke arasında yapılan mülteci anlaşmasıydı. Donald Trump daha önceden, yapılan mülteci anlaşmasını 'aptalca' olarak nitelemişti.



Mike Pense yaptığı açıklamasında "Bu anlaşmayı onore edeceğimizi Başkan Trump açıkça gösterdi. Bu hareket, anlaşmadan çok memnun olduğumuzu ifade etmiyor. Açıkçası önceki yönetimlere bakacak olursak, başkanımız yapılan diğer uluslararası anlaşmalarla ilgili yaşadığı hayal kırıklığını gizlemiyor. Örneğin İran ile yapılan nükleer anlaşma konusunda…" diye konuştu.



Pence says United States will honor refugee deal with Australia https: //t.co/5QFSn77KFO pic.twitter.com/bdZQcUJJV8— Reuters Top News (@Reuters) April 22, 2017



Öte yandan Amerikan donanmasına ait Carl Vinson filosunun Japonya Denizi açıklarına yaklaştığı bildirildi. Mike Pence, yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin Asya Pasifik'teki barış ve güvenliği tehdit ettiğini söyledi. Pence, "Çin, Kuzey Kore ile baş edemiyorsa bu işi ABD ve müttefiklerimiz yapacak" ifadesini kullandı.



