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Kuzey Kore'den Nükleer Tehdidi
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Kuzey Kore'den Nükleer Tehdidi

Kuzey Kore provoke edilmesi durumunda nükleer saldırı yapacağı uyarısında bulundu.

Kuzey Kore'den Nükleer Tehdidi

Kuzey Kore provoke edilmesi durumunda nükleer saldırı yapacağı uyarısında bulundu

Kaynak: Dunya.com

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Kuzey Kore, Kore