Kuzey Kore'den Nükleer Tehdidi
Kuzey Kore provoke edilmesi durumunda nükleer saldırı yapacağı uyarısında bulundu.
Kuzey Kore provoke edilmesi durumunda nükleer saldırı yapacağı uyarısında bulundu
Kaynak: Dunya.com
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