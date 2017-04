Kuzey Kore'den Bu Kez Denizaltıdan Balistik Füze Fırlatma Denemesi

Kuzey Kore ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim devam ederken Kore'nin kurucu lideri Kim Il-Sung'un doğum günü kutlamaları da gövde gösterisine dönüştü.



#DPRK kicks off military parade to celebrate 'Day of the Sun,' the 105th b-day of country's founder Kim Il Sung pic.twitter.com/5MexYNR6ri— People's Daily,China (@PDChina) 15 avril 2017



105. doğum günü anısına bir de geniş katılımlı askeri geçit toreni düzenlendi. Törende Kuzey Kore ilk kez denizaltıdan balistik füze fıtlatma denemesi yaptı.



Trump yönetiminin de sert mesajlarla karşılık vermeye devam etmesi üzerine Korenin en büyük destekçisi olarak bilinen Çin Halk Cumhriyeti'nden her iki tarafa da gerilimi düşürme daveti yapıldı. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi "krizin büyümesinden kimse kazaçlı çıkamaz" dedi. Diğer yandan Rusya da her iki ülkeye, provokasyon olarak değerlendirilebilecek her türlü adımdan kaçınılması çağrısı yaptı.



Auteur: euronews-tr



