Kuzey Kore'den Başarısız Balistik Füze Denemesi

Kuzey Kore'nin, uzun menzilli füzelerini sergilediği ülkenin kurucu lideri Kim Il Sung'un doğum gününden bir gün sonra füze denemesi gerçekleştirdiği bildirildi. Ancak, düzenin fırlatıldıktan kısa bir süre sonra patladığı ve denemenin başarısızlıkla sonuçlandığı bildirildi.



Kuzey Kore, başkent Pyonyang'da dün ülkenin kurucu lideri Kim Il Sung'un doğum gününü gövde gösterisiyle kutlamıştı. Dev törende uzun menzilli füzelerini sergileyen Kuzey Kore, dünyaya gözdağı vermişti. Dün gerçekleştirilen askeri geçişin ardından Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi gerçekleştirdiği ve bu füze denemesinin başarısızlıkla sonuçlandığı ifade edildi. Güney Koreli ve ABD'li yetkililer, ülkenin doğu sahilinden fırlatılan füzenin başarısız olduğunu bildirdi. ABD'li yetkililer, balistik füzenin fırlatıldıktan sonra saniyeler içinde patladığını ifade etti. ABD Donanma Komutanı Dave Benham, balistik füzenin fırlatıldıktan kısa bir süre patladığını sözlerine ekledi.



Güney Kore Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kuzey Kore, ülkenin Sinpo limanından henüz tespit edilemeyen bir füze denemesi gerçekleştirdi. Ancak deneme başarısızlıkla sonuçlandı" denildi. Açıklamada, konuyla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı. - PYONGYANG