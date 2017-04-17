Kuzey Kore'den ABD'ye Savaş Tehdidi
Kuzey Kore'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Kim, Kuzey Kore'nin, ABD'nin arzu ettiği her türde savaşa karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi.
Kuzey Kore'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Kim, Kuzey Kore'nin, ABD'nin arzu ettiği her türde savaşa karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi.
Kaynak: Dunya.com
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