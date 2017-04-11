Kuzey Kore'den ABD ve Seul'e Nükleer Gözdağı
Kuzey Kore, ABD'nin uçak gemisi USS Vinson ve ona bağlı harp filosunu Kore yarımadası açıklarına gönderme kararına tepkisini, yeni bir misilleme tehdidiyle sürdürdü.
Kuzey Kore, ABD'nin uçak gemisi USS Vinson ve ona bağlı harp filosunu Kore yarımadası açıklarına gönderme kararına tepkisini, yeni bir misilleme tehdidiyle sürdürdü.
Kaynak: Dunya.com
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