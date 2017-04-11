Kuzey Kore'den ABD ve Seul'e Nükleer Gözdağı

Kuzey Kore, ABD'nin uçak gemisi USS Vinson ve ona bağlı harp filosunu Kore yarımadası açıklarına gönderme kararına tepkisini, yeni bir misilleme tehdidiyle sürdürdü.



Kuzey Kore Ordusu Siyasi Büro Şefi Mareşal Hwang Pyong-so, ülkenin kurucu lideri Kim Il-sung'un doğum yıl dönümü vesilesiyle devlet televizyonunda canlı yayında yaptığı konuşmada, ülkenin karşılaşacağı olası bir askeri tehdide karşı ABD'ye, Güney Kore'ye "önleyici nükleer saldırı" gerçekleştirmeye hazır olduğunu söyledi.



Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve ailesine yakınlığıyla bilinen ve ülkenin iki numaralı iktidar figürü olarak görülen Hwang'ın sözleri, Kore Yarımadası'ndaki tansiyonun Kuzey'in nükleer denemeleri ve ABD ve Seul'ün ortak askeri tatbikatıyla gerildiği bir döneme denk geldi.



Hwang, konuşmasında "Bize savaş açmaya kalkarlarsa onları yeryüzünden sileriz." diyerek muhataplarına gözdağı verdi.



Öte yandan Güney Kore Savunma Bakanlığı, ABD'nin olası bir askeri harekete girişmesinin halkta yarattığı tedirginliğe karşı sükunet çağrısında bulundu.



Bir bakanlık sözcüsü, Güney Kore Haber Ajansı Yonhap'a yaptığı açıklamada savaş riskini "abartılı bir endişe" olarak niteledi.



ABD'nin Suriye'de düzenlediği füze saldırılarının ardından benzeri bir müdahalenin Kuzey Kore'ye yapılabileceği endişeleri artarken, Güney Koreli yetkililer, ABD'nin kendilerine danışmadan böyle bir harekete girişmesini beklemediklerini ifade ediyor.



ABD'nin bölgeye kuvvet sevk etme kararı sonrasında Kuzey Kore, Washington yönetimini "ölçüsüz hareketlerin yaratacağı feci sonuçlara" karşı uyarmıştı.