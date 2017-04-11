Kuzey Kore'den ABD Donanması'na Uyarı: Kendimizi Koruruz

Füze denemesi sonrası bölgeye gönderilmişti



Avustralya limanlarına uğraması beklenen filo, Kuzey Kore'nin füze denemelerinin ardından Güney Kore Donanması ile ortak tatbikat yapmak amacıyla Kore yarımadasına kaydırılmıştı.



Kore'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"ABD'nin ölçüsüz eylemleri nedeniyle oluşabilecek feci sonuçlardan yalnızca ABD'yi sorumlu tutacağız.



"Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, ABD'nin istediği her türlü savaşa yanıt vermeye hazırdır."