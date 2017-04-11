Kuzey Kore'den ABD Donanması'na Uyarı: Kendimizi Koruruz
Kuzey Kore'nin füze denemeleri üzerine Güney Kore ile ortak tatbikat yapmak için bölgeye donanmasını gönderen ABD'ye Kuzey Kore'den sert tepki geldi.
Füze denemesi sonrası bölgeye gönderilmişti
Avustralya limanlarına uğraması beklenen filo, Kuzey Kore'nin füze denemelerinin ardından Güney Kore Donanması ile ortak tatbikat yapmak amacıyla Kore yarımadasına kaydırılmıştı.
Kore'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"ABD'nin ölçüsüz eylemleri nedeniyle oluşabilecek feci sonuçlardan yalnızca ABD'yi sorumlu tutacağız.
"Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, ABD'nin istediği her türlü savaşa yanıt vermeye hazırdır."
sponsored ads