Kuzey Kore'de ABD Vatandaşı Tutuklandı
Kuzey Kore'de bir ABD vatandaşının daha tutuklandığı bildirildi.
Kuzey Kore'de bir ABD vatandaşının daha tutuklandığı bildirildi.
Yonhap haber ajansına göre, soyadı "Kim" olarak belirtilen 50 yaşındaki Kore kökenli ABD vatandaşı, geçen hafta sonu Kuzey Kore'den ayrılırken Pyongyang Uluslararası Havalimanı'nda tutuklandı.
Çin'deki Yanbian Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin eski öğretim üyelerinden olduğu öğrenilen Kim'in, yardım faaliyetleri konusunda görüşmeler yapmak üzere birkaç aydır Kuzey Kore'de bulunduğu kaydedildi.
Kim'in tutuklanma nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
Kim, Kuzey Kore'de tutuklu bulunan üçüncü ABD vatandaşı oldu.
ABD vatandaşı 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Otto Warmbier geçen yıl Kuzey Kore'de tutuklanmıştı. Kuzey Kore Yüksek Mahkemesi, Warmbier'i, ceza kanununun 60. maddesi uyarınca "ABD hükümetinin Kuzey Kore'ye karşı izlediği düşmanca politika çerçevesinde ülkeye turist olarak girdikten sonra halkın birliğini bozmaya çalışmak" suçundan mahkum etmişti. Duruşmadan önce gazetecilere gözyaşları içinde açıklama yapan 21 yaşındaki Warmbier, tek suçunun, bir yakınının kilisesine asmak üzere istediği propaganda afişini çalmaya çalışmak olduğunu söylemişti.
ABD vatandaşı Dong-chul ise 2015 yılında doğduğu ülke olan Güney Kore adına casusluk yaptığı suçlamasıyla Kuzey Kore'de 10 yıl hapis cezası almıştı.
ABD vatandaşların Kuzey Kore'ye seyahat etmesine izin veriliyor ancak ABD yönetimi, vatandaşlarını Kuzey Kore'ye gitmemeleri konusunda uyarıyor.