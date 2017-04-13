Kuzey Kore: Büyük Bir Olay Için Hazır Olun

Kuzey Kore yönetimi, ülkeyi ziyaret eden yabancı gazetecilere, "büyük ve önemli bir olay" için hazır olmalarını istedi. Kuzey Kore'nin başkenti Pyonyang'da, Kuzey Kore'nin ulusal günü olan 15 Nisan'da gerçekleşecek "Güneş Günü" adı verilen en büyük ulusal günleri ve ülkenin kurucu başkanı Kim Il-sung'un 105'inci yıldönümü dolayısıyla yaklaşık 200 yabancı gazeteci bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore'yi nükleer silah denemelerinden vazgeçmesi için uyarması ve ardından yaşanan gerginlikler tırmanarak devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump ve Çin lideri Xi Jinping arasında geçen telefon görüşmesinde ise Trump, "Çin liderinden Kuzey Kore'nin tehditleriyle ilgili çok güzel telefon aldım" dedi. Trump, Çin liderine Kuzey Kore'ye iletmesi için, nükleer silah denemelerinden kesin olarak vazgeçmesi mesajını ilettiği bildirildi. Xi Jinping ise Kuzey Kore'nin nükleer silah denemelerini sona erdirmek için barışçıl bir çözüm bulunmasını ve bu konuda ABD ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu belirtti. Öte yandan, Kuzey Kore'nin önümüzdeki günlerde altıncı nükleer silah testi yapacağı da iddia edildi.



(İHA)