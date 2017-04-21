Kuzey Kore, Bu Kez ABD'yi 'Vurdu'

ABD'yle gerilimli bir dönemden geçen Kuzey Kore, yayınladığı propaganda videolarına bir yenisini ekledi. Daha önce ABD'ye ait uçak gemisini ve savaş uçağını 'vuran' Kuzey Kore, bu kez ABD'ye 'füze saldırısı düzenledi.' Kuzey Kore'nin kurucu lideri Kim Il-sung'un 105. doğum günü olan ulusal bayram 'Güneş Günü'nde yayınlanan videoda yeni balistik füzesinin fırlatılışı gösterildi. Videoda okyanusu aşan füzenin ABD'deki kentlerden biri 'vurduğu' görüldü.