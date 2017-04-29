Kuzey Kore Bir Kez Daha ABD'ye Meydan Okudu





Kuzey Kore bir kez daha balistik füze denemesi yaparak Amerika Birleşik Devletleri'ne meydan okudu.



Güney Kore ordusu, düşman kardeşi Kuzey Kore'nin yeni bir balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Füzenin başkent Pyongyang'ın kuzeyinden ateşlendiği ve birkaç saniye havada kaldığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri de ilk gelen belirtilerin denemenin başarısı olduğunu ortaya koyduğunu öne sürdü.



Pyongyang yönetimi füze ve nükleer denemeleri nedeniyle başta ABD olmak üzere komşu ülkelerin büyük tepkisini çekiyor.



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Tags: okudu ABD daha Kore Kuzey Kore Füze Silahlı çatışma kez meydan ABDye Kuzey bir Güney Kore Gepost: 29 april 2017