Kuzey Kore 'Başarısız' Bir Füze Denemesi Gerçekleştirdi

ABD ve Güney Kore askeri yetkilileri, Kuzey Kore'nin doğu kıyılarından başarısız bir füze denemesi gerçekleştirdiğini açıkladı.



Kuzey Kore'nin füze denemesi, Çin'in bölgede tansiyonun yükseldiğine dair ABD'yi uyarmasının hemen ertesinde meydana geldi.



ABD, balistik füzenin fırlatılmasından dakikalar sonra infilak ettiğini bildirdi.



Kuzey Kore füze denemesinden saatler önce uzun menzilli füzelerinin de yer aldığı düşünülen askeri bir yürüyüş düzenledi.



Ülke, Birleşmiş Milletler'in kararlarını çiğneyerek, şimdiye kadar nükleer testler ve balistik füze denemeleri gerçekleştirdi.



Son gelişme, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Güney Kore'nin başkenti Seoul'e harekete etmesinin hemen öncesinde meydana geldi.



ABD ve Güney Kore'nin Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programlarını engellemek için seçenekleri masaya yatırmaları bekleniyor.



Güney Kore Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kuzey Kore Sinpo'dan (doğudaki bir liman) belirlenemeyen bir tipte füze denemesi yaptı" dendi ve denemenin "başarısızlığa uğradığı" kaydedildi.





ABD Pasifik Komutanlığı da başarısız deneme girişimini doğruladı ve bunun Kuzey Kore'ye ait bir balistik füze olduğunu açıkladı.



ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Dave Benham, Reuters'a yaptığı açıklamada "Füze neredeyse anında infilak etti" dedi.



Cumartesi günü Kuzey Kore, ülkenin kurucu lideri Kim Il-sung'un doğumunun 105'inci yıl dönümünü başkent Pyongyang'daki gösterişli bir askeri geçit töreniyle kutladı.



Yeni kıtalararası ve denizaltından fırlatılan balistik füzelerin de olduğu geçit töreni bir güç gösterisi olarak yorumlanıyor.



Ülkenin en güçlü ikinci yetkilisi olduğu düşünülen, askeri yetkili Choe Ryong-hae geçit töreninde ülkesinin "topyekün savaşa topyekün savaşla yanıt vermeye hazır olduğunu" söyledi.



Mike Pence'in bölgeye düzenleyeceği 10 günlük ziyaret, bölgede gerilimin tırmandığı bir zamana denk geliyor.



ABD Kore yarımadasına bir uçak gemisi, iki güdümlü roket yok edicisi ve bir güdümlü roket kruvazerinden oluşan bir grup savaş gemisi yola çıkarmışken, Mike Pence'in de ziyareti sırasında ABD'nin bölge müttefiklerine desteğini yinelemesi bekleniyor.