Kuzey Kore ABD'yi Uyardı
Kuzey Kore, Kuzey Kore yarımadasına donanma göndermesi üzerine ABD'yi uyardı.
Kuzey Kore, Kuzey Kore yarımadasına donanma göndermesi üzerine ABD'yi uyardı. ABD ordusu, geçtiğimiz günlerde Kuzey Kore nükleer füze programı tehdidine yönelik Kuzey Kore yarım adasına donanma göndermişti. Kuzey Kore, bölgede ABD donanmasının konuşlandırılmasına tepki gösterdi. Kuzey Kore, "Pervasız saldırganlık eylemlerine" karşı "ABD'nin hangi yöntemi istiyorsa" karşılığını bulacağını dile getirdi. Kuzey Kore'den yapılan açıklamada, bu saldırılar karşısında, Kuzey Kore'nin nükleer füze programı tutumunu haklı bulduklarını ifade etti. Kuzey Kore, "ABD, zorbalıkla ve çirkin eylemleriyle ortaya çıkabilecek felaket karşısında tam sorumluluk sahibi olacağız" dedi.
(İHA)
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