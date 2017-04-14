Kuzey Kore: ABD İsterse Savaşa Gideriz
ABD'nin Trump yönetiminde daha 'hırçın' olduğunu savunan Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Han Song Ryol, "Elimizdeki nükleer caydırıcı silahlar var. Onlar isterse savaşa gireriz" dedi.
ABD'nin Trump yönetiminde daha 'hırçın' olduğunu savunan Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Han Song Ryol, "Elimizdeki nükleer caydırıcı silahlar var. Onlar isterse savaşa gireriz" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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