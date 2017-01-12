Kuzey Kaliforniya Sular Altında - San

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Su altında kalan sokak ve caddelerden detaylar ABD'nin Kaliforniya eyaleti San Francisco körfezi ve kuzey bölümü şiddetli fırtına ve yağışların etkisi altında kaldı. Yaklaşık bir haftadır aralıksız devam eden yağmur bazı nehirlerin taşmasına ve yaklaşık 500 evin sular altında kalmasına neden oldu.