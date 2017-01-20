Kuzey İrlandalı Siyasetçi Martin Mcguinness Siyasi Hayatına Son Verdi





İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu'nun (IRA) eski liderlerinden, Kuzey İrlandalı siyasetçi Martin McGuinness siyasi hayatına son verdiğini açıkladı.



McGuinness Kuzey İrlanda'da 2 Mart'ta yapılacak erken seçimde milletvekilliği için adaylığını koymayacağını söyleyerek, "sağlığının seçim mücadelesi için müsait olmadığını" bildirdi.



Kuzey İrlanda bölgesel hükümetindeki yeşil enerji programı ve bu programa ilişkin kamu finansmanıyla ilgili anlaşmazlık sonucu McGuinness bu ay başında hükümetteki Başbakan Yardımcılığı görevinden istifa etmişti.



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Tags: siyasetçi Istifa Siyaset hayatına Kuzey İrlanda Kuzey son İrlanda İrlandalı McGuinness Martin siyasi IRA verdi Gepost: 20 januari 2017