Kuzey İrlanda'daki Siyasi Kriz

Kuzey İrlanda'da yaşanan siyasi kriz sonucu boşalan başbakan yardımcılığı görevine yeni bir isim aday gösterilmezken, ülkede seçime gidilmesi bekleniyor.



Kuzey İrlanda Bölgesel Hükümeti Başbakanı ve birlik yanlısı Demokratik Birlik Partisi'nin (DUP) lideri Arlene Foster, bugün bölgesel parlamentodaki genel kurul öncesinde yaptığı basın açıklamasında, Kuzey İrlanda'da kesinlikle yeni bir seçim istemediklerini söyleyerek, yaşanan krizden ayrılıkçı Sinn Fein Partisi'ni sorumlu tuttu.



Foster, ayrılıkçı Cumhuriyetçi Sinn Fein Partisi'nin siyasi çıkar peşinde olduğunu iddia ederek, "Önümüzdeki günlerde parlamentonun feshedilmesiyle Kuzey İrlanda bölgesel hükümeti ve parlamentosu işlevini yitirecek. Sinn Fein ülkeyi, Kuzey İrlanda'nın geleceği ve istikrarını tehlikeye atan ve kendileri dışında kimseye uymayan bir seçime zorladı. Kendi istediklerini elde edemeyince, hükümeti düşürmek için Kuzey İrlanda'ya maliyeti ne olursa olsun tekrar ve tekrar ellerinden geleni yapacaklar." diye konuştu.



Kuzey İrlanda'da yeni bir seçime ihtiyaç olmadığını ve halkın yeni bir seçim istemediğini savunan Arlene Foster, yaşanan krizin seçimle değil, açılacak bir soruşturmayla aşılabileceğini ifade etti.



Foster ayrıca, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma sürecini (Brexit) başlatacak Lizbon Anlaşması'nın 50'nci maddesinin işletileceği, ABD'de yeni bir başkanın göreve başlayacağı, kırılgan küresel ekonominin hüküm sürdüğü bir dönemde, Kuzey İrlanda'nın istikrara her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu vurguladı.



Kuzey İrlanda Bölgesel Hükümeti Başbakan Yardımcısı ve ayrılıkçı Cumhuriyetçi Sinn Fein Partisi'nin üyesi Martin McGuinness, geçen hafta başında kamu finansmanına ilişkin suçlamaları dikkate almayan Kuzey İrlanda Bölgesel Hükümeti Başbakanı Foster'a tepki olarak istifa etmişti.



McGuinness'in istifası, birlikçilerin ve ayrılıkçıların ortaklığındaki bölgesel hükümette siyasi krize neden olmuştu.



Sinn Fein Partisi'nin McGuinness'in yerine yeni bir isim atamaması sonucu akşam saatlerinde yetkinin Londra'ya devredilmesi bekleniyor.



İngiliz hükümetinin, Kuzey İrlanda Bakanı James Brokenshire'ın da ülkede yapılacak yeni seçimin tarihini belirlemesi öngörülüyor. İngiliz basını, seçimin şubat ayı sonu ya da mart ayı başında yapılabileceğini bildiriyor.