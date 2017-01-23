Kuzey İrlanda'daki Sinn Fein Partisi'nde Yeni Atama

Kuzey İrlanda'daki Sinn Fein Partisi'nin, bölgesel parlamento Stormont'taki yeni lideri Sağlık Bakanı Michelle O'Neill oldu.



Partiden konuya ilişkin yapılan açıklamada, geçen hafta eski İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu (IRA) liderlerinden Kuzey İrlandalı siyasetçi Martin McGuinness'in siyasi hayatına son verdiğini duyurmasının ardından boşalan koltuğa 40 yaşındaki Sağlık Bakanı O'Neill'in getirildiği kaydedildi.



Sinn Fein'in parlamentodaki yeni lideri O'Neill, konuya ilişkin düzenlediği basın açıklamasında, yeni görevinin kendisini onurlandırdığını söyledi. O'Neill, "Sizleri hayal kırıklığına uğratmayacağım. Zor zamanlardan geçiyoruz ancak ben hiçbir zaman zorluklardan korkmadım. Harekete geçmekten asla korkmadım." dedi.



İrlanda yanlısı ayrılıkçı Sinn Fein Partisi'nin Lideri Gerry Adams da atamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, O'Neill'in partideki "yeni nesli temsil ettiğini" aktardı.



Kuzey İrlanda'nın Mid Ulster bölgesini 2007 yılından beri Stormont'ta temsil eden Michelle O'Neill, Mayıs 2016'tan bu yana da Kuzey İrlanda Sağlık Bakanı görevinde bulunuyor. O'Neill, daha önce de Kuzey İrlanda Tarım ve Kırsal Gelişme Bakanı görevini yürütmüştü.



Erken seçime sebep olan istifa



McGuinness geçen hafta yaptığı açıklamada, Kuzey İrlanda'da 2 Mart'ta yapılacak erken seçimde milletvekilliği için adaylığını koymayacağını söyleyerek, "Mevcut görevimde devam etmek için sağlığım müsait değil. Dolayısıyla yeni bir lidere yol açmaya karar verdim. Bu seçim, kenara çekilmem için doğru zaman. Parlamentoya seçilmek için adaylığımı koymayacağım." demişti.



Kuzey İrlanda bölgesel hükümetindeki yeşil enerji programı ve bu programa ilişkin kamu finansmanıyla ilgili anlaşmazlık sonucu McGuinness bu ay başında hükümetteki Başbakan Yardımcılığı görevinden istifa etmişti.



McGuinness'in istifası, birlikçilerin ve ayrılıkçıların ortaklığındaki Kuzey İrlanda bölgesel hükümetinde siyasi krize neden olmuş ve yaklaşık 2 milyon kişinin yaşadığı ülkede erken seçim kararı alınmıştı.