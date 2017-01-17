



Kuzey İrlanda'daki hükümet krizi erken seçim getirdi. Bölgesel Hükümetin Başbakan Yardımcısı Martin McGuinness'in istifasının ardından yerine yeni bir isim gösterilemeyince bölgesel hükümeti belirlemek için 2 Mart'ta erken seçimlere gidilmesine karar verildi. Bölgesel parlamentonun ise 26 Ocak'ta feshedileceği duyuruldu.



Kuzey İrlanda Bölgesel Hükümeti Başbakan Yardımcısı ve ayrılıkçı Cumhuriyetçi Sinn Fein Partisi'nin üyesi Martin McGuinness, geçtiğimiz hafta kamu finansmanına ilişkin suçlamaları dikkate almayan Başbakan Arlene Foster'a tepki olarak istifa etmiş Sinn Fein de Martin McGuinness'in yerine birinci bakan yardımcısı atamayı reddetmişti.



Sinn Fein Partisi'nden yapılan açıklamada da yolsuzluklar bitmediği sürece ya da Demokratik Birlik Partisinde köklü bir değişim görmedikleri sürece (DUP) ger iadım atmayacaklarını söyledi.



Böylece Kuzey İrlanda barış sürecini başlatan 1998 tarihli "Hayırlı Cuma Anlaşması"nın imzalanmasından bu yana ilk kez, Londra yönetimi Kuzey İrlanda'ya doğrudan müdahalede bulunarak erken seçim tarihini de açıklamış oldu.



Kuzey İrlanda'da yeni bir seçime ihtiyaç olmadığını, Brexit ve Trump'ın seçilmesi sonrasında halkın istikrarlı bir hükümete ihtiyaç duyduğunu savunan Arlene Foster, yaşanan krizin seçimle değil, açılacak bir soruşturmayla aşılabileceğini ifade etti.



Foster, açıklamasında Sinn Fein Partisi'nin siyasi çıkar peşinde olduğunu iddia ederek, "Önümüzdeki günlerde parlamentonun feshedilmesiyle Kuzey İrlanda bölgesel hükümeti ve parlamentosu işlevini yitirecek. Sinn Fein ülkeyi, Kuzey İrlanda'nın geleceği ve istikrarını tehlikeye atan ve kendileri dışında kimseye uymayan bir seçime zorladı. Kendi istediklerini elde edemeyince, hükümeti düşürmek için Kuzey İrlanda'ya maliyeti ne olursa olsun tekrar ve tekrar ellerinden geleni yapacaklar." diye konuştu.



Auteur: avatar"/>euronews-tr



Tags: hükümet Siyasi kriz Kuzey İrlanda seçim krizi İrlandadaki Kuzey getirdi erken Birleşik Krallık Gepost: 17 januari 2017