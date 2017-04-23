Kuzey Irak'taki Zap ve Gara Bölgelerindeki PKK Hedeflerine Hava Harekatı

TÜRK Siahlı Kuvvetleri dün akşam saatlerinde Kuzey Irak'taki Zap ve Gara bölgelerine Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiğini ; eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 2 mağara, 2 sığınak ve 4 silah mevziinin ateş altına alınarak imha edildiğini açıkladı. - Ankara