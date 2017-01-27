Kuzey Haliç: Kasımpaşa Hasköy Sütlüce Kağıthane

Mitoloji tarihinin en güzel, en heycanlı ve en yasak aşkın meyvesini verdiği gizemli bölgesi "Kuzey Haliç" turu 28 Ocak'ta...



Buluşma Yeri ve Saati: Taksim The Marmara Önü, 09.00



Güzergah: Lohusa Hatun Türbesi, Cezayirli Hasan Paşa Kışlası (Dışardan),Bahriye Nezareti Binası (Dışardan), Cezayirli Hasan Paşa Çeşmesi, Camii Kebir, Mimar Sinan Piyale Paşa Camii, Aynalı Kavak Kasrı, Aya Paraskevi Rum Ortodoks Kilisesi, Rahmi Koç Sanayi Müzesi, Hasköy Yahudi Sinagogları (Dışardan), Humbaracı Kışlası (Dışardan), Mihrişah Sultan Camii, Sadabad Cami, Bilgi Üniversitesi Kampüsü.



Fiyata dahil hizmetler: Uzman rehberlik, Sabah Çay ve Poğaça, rehber kulaklık sistemi, ulaşım, öğle yemeği, bağış ve bahşişler, kitapçık, Aynalı Kavak ve Rahmi koç müzesi giriş ücretleri.



"Arapça, koy, körfez, kıstak anlamına gelen Haliç, Med-Cezir Gel-Git olayının belirgin olduğu bir yel olan Haliç'in Kuzey bölgesindeyiz.



Çapkınlar çapkını Zeus'un yasak aşkı Boğaziçi'ne adını veren İon'un kızı Keroessa'nın Alibeyköy - Kağıthane arasında doğum yaptığı söylenir. Boynuz, Altınboynuz olarak da adlandırılan Keroessa, Antik Yunan, Bizans, Osmanlı dönemlerinde de yoğun yerleşim yeri olan büyülü Haliç, mesire yeri, eğlence mekanları olarak bir zamanlar gündemdeydi. Ayrıca, inanç mekanlarının da yoğun olduğu gizemli bir beldedir Kuzey Haliç.



Dünya'nın en eski tersanesinden, yoğun Yahudi, Rum, Ermeni yerleşimlerine, Mimar Sinan'ın en gizemli yapılarından Piyale Paşa Cami'ne, Sadabad, Kağıthane sefalarına kadar geçmişten geleceğe bir köprü üzerinde zaman geçireceğiz. Sizi, III. Ahmet Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, Şair Nedim'le birlikte olmaya ve Lale Devri'nin doruk noktasında buluşmaya davet ediyoruz."