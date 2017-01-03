Kuzey Ege'ye 22 Milyon Liralık Zeytin İhtisas Organize Sanayi

Memleketçi İşadamları Derneği (MİSİAD) Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yılın ilk yatırımına imza attı.



Balıkesir MİSİAD Şubesi ile Ayvalık Ziraat Odası işbirliğiyle Ayvalık'a Zeytin İhtisas Organize Sanayi kuruluyor. Zeytin İhtisas Organize Sanayi'nin; Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 karayolunun Ayvalık sapağında bulunan MİSİAD üyesi Kemal Şişman'a ait zeytin bahçesinde, 117 bin metrekarelik alan üzerinde tam teşekkülü ve 2 bin kişiye istihdam sağlaması öngörülüyor.



Mali portresini MİSİAD Genel Merkezi'nin üstlendiği 22 milyon liralık keşif bedelli proje kapsamında; zeytinyağı işleme üniteleri, arıtma tesisi, tam teşekküllü laboratuvar, satış peronları, zeytincilik müzesi, konferans sempozyum eğitim salonları ve sosyal tesislerin hayata geçirileceği bildirildi. Kuzey Ege zeytin ve zeytinyağı üreticileri için bölgenin en önemli yatırımlarından biri olacağı vurgulanan Zeytin İhtisas Organize Sanayi'nin prensip anlaşması MİSİAD Balıkesir Şube Başkanı Kamil Tutmaz, Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Kıtay, Zeytin İhtisas Organize Sanayi'nin kurulacağı arazinin sahibi MİSİAD Üyesi Kemal Şişman ve Ayvalık Mimarlar Odası Şube Başkanı Mimar Gündüz İşgüder katılımıyla Ayvalık'ta bulunan MİSİAD Balıkesir Şubesi binasında imzalandı.



İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan MİSİAD Balıkesir Şube Başkanı Kamil Tutmaz, "Kentimizde üreticinin ürününü son tüketiciye daha rahat ve kolay bir şekilde güvenle pazara ulaşması noktasında yapılan anlaşmanın son derece verimli olacağına inanıyorum. Genel Başkanımız Feridun Öncel'in bölgemizdeki üretici için sağladığı bu dev fırsatla Kuzey Ege bölgesindeki tüm zeytin ve zeytinyağı üreticisinin ekonomik kalkınmasına ciddi destek olacaktır. İlk etapta Ayvalık Ziraat Odası bünyesindeki üreticilere dev katkılar sağlayacak projenin hayata geçirilmesi için Ayvalık'ın tanınmış mimarlarından ve Ayvalık Mimarlar Odası Şube Başkanı Sayın Gündüz İşgüder çalışmalarına başlamıştır. Allah nasip ederse önümüzdeki Mayıs ayına kadar hazırlanan proje temel atma aşamasına gelecektir. Ben, bölgemiz ziraatçısı için bu dev yatırımın Ayvalık ve Kuzey Ege halkına getirilmesini sağlayan Genel Başkanımız Sayın Feridun Öncel ile genel merkez yöneticilerine şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - BALIKESİR