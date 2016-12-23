Kuzey Ege'deki fırtına nedeniyle Bozcaada ile Geyikli arasındaki bazı seferler iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, Bozcaada-Geyikli 10.00, 14.00 ve 22.00 seferleri ile Geyikli-Bozcaada 11.00, 15.00 ve 23.00 seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle geçici olarak durduruldu.
Bozcaada-Geyikli 17.00 seferinin saat 16.00'da, Geyikli-Bozcaada 18.00 seferinin ise saat 17.00'de yapılacağı duyuruldu.
Gökçeada-Kabatepe 13.00 ve Kabatepe-Gökçeada 15.00 seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.
Kuzey Ege'deki Fırtına
Kuzey Ege'deki fırtına nedeniyle Bozcaada ile Geyikli arasındaki bazı seferler iptal edildi.
Kuzey Ege'deki fırtına nedeniyle Bozcaada ile Geyikli arasındaki bazı seferler iptal edildi.
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