Kuzey Ege'de Kuvvetli Lodos

Kuzey Ege'de akşam saatlerinden itibaren başlayan kuvvetli lodos, Balıkesir'in Edremit ilçesinin sahil kesimlerinde parke taşları, banklar ve aydınlatma lambalarına zarar verdi.



AA muhabirinin Akçay Liman Başkanlığı yetkililerinden edindiği bilgiye göre, saatteki hızı zaman zaman 45 kilometreye kadar ulaşan lodosun etkisiyle kıyı şeridine vuran dalgalar nedeniyle aydınlatma lambaları zarar gördü.



Dalgalar nedeniyle kıyıdaki oturma bankları ile zemindeki parke taşları yerlerinden çıktı.