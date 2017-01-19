Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş, bölgedeki poyraz fırtınası nedeniyle Gökçeada-Kabatepe (13.00-17.00) ile Kabatepe-Gökçeada (09.00-15.00) seferlerini iptal etti.
Diğer hatlardaki seferler ise tarifede belirtilen saatlerde gerçekleştirilecek.
Kuzey Ege'de Fırtına
Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
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