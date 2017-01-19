Kuzey Ege'de Fırtına

Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Kuzey Ege'de Fırtına

Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş, bölgedeki poyraz fırtınası nedeniyle Gökçeada-Kabatepe (13.00-17.00) ile Kabatepe-Gökçeada (09.00-15.00) seferlerini iptal etti.

Diğer hatlardaki seferler ise tarifede belirtilen saatlerde gerçekleştirilecek.

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