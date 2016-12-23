Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.



Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş yetkililerinden alınan bilgiye göre, Gökçeada - Kabatepe 13.00 ve Kabatepe - Gökçeada 15.00 seferleri fırtına nedeniyle yapılamayacak.



Hava koşullarının normale dönmesinin ardından seferlere yeniden başlanacak.