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Kuzey Ege'de Fırtına

Kuzey Ege'de Fırtına

Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Kuzey Ege'de Fırtına

Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş yetkililerinden alınan bilgiye göre, Gökçeada - Kabatepe 13.00 ve Kabatepe - Gökçeada 15.00 seferleri fırtına nedeniyle yapılamayacak.

Hava koşullarının normale dönmesinin ardından seferlere yeniden başlanacak.

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