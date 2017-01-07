Kuzey Çevre Otoyolu, Işıklar mevkiine 2 kilometre kalan Yavuz Sultan Selim Köprüsü yönünde trafik durdu.



Çoğunluğunu TIR ve kamyoların oluşturduğu araçlar metrelerce kuyruk oluşturdu. Kar küreme aracının güçlükle ilerlediği yolda sürücüler bazılar geri döndü.



Arnavutköy sapağında ise trafiğe kapandı. Kar küreme araçları sapağı açmak için çalıştı.



- İstanbul