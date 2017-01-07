Kuzey Çevre Otoyolu, Işıklar mevkiine 2 kilometre kalan Yavuz Sultan Selim Köprüsü yönünde trafik durdu.
Çoğunluğunu TIR ve kamyoların oluşturduğu araçlar metrelerce kuyruk oluşturdu. Kar küreme aracının güçlükle ilerlediği yolda sürücüler bazılar geri döndü.
Arnavutköy sapağında ise trafiğe kapandı. Kar küreme araçları sapağı açmak için çalıştı.
- İstanbul
Yavuz Sultan Selim Köprüsü Yönünde Trafik Durdu!
Kuzey Çevre Otoyolu, Işıklar mevkiine 2 kilometre kala Yavuz Sultan Selim Köprüsü yönünde trafik durdu. Sürücülerden bazıları geri dönmek zorunda kaldı.
Kuzey Çevre Otoyolu, Işıklar mevkiine 2 kilometre kalan Yavuz Sultan Selim Köprüsü yönünde trafik durdu.
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