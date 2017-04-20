Kuzey Afrika, Türkiye ve İran'da Süreklilik ve Değişim Sempozyumu
İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (YBÜ) tarafından düzenlenen, Kuzey Afrika, İran ve Türkiye'de siyasi, sosyal, iktisadi ve güvenlik sorunlarının ele alınacağı "Kuzey Afrika, Türkiye ve İran'da Süreklilik ve Değişim Sempozyumu" başladı.
İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (YBÜ) tarafından düzenlenen, Kuzey Afrika, İran ve Türkiye'de siyasi, sosyal, iktisadi ve güvenlik sorunlarının ele alınacağı "Kuzey Afrika, Türkiye ve İran'da Süreklilik ve Değişim Sempozyumu" başladı.
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Milli Mücadele Yerleşkesi'nde düzenlenen uluslararası sempozyumda, İran-Arap ilişkileri, İran-Türkiye ilişkileri, Türkiye-Kuzey Afrika ülkeleri ilişkileri, güvenlik, ekonomi, sosyoloji, medya, çevresel sorunlar, terörizm, sosyal güvenlik, genç işsizliği ve beyin göçü gibi konular Cezayir, Fas, Mısır, Libya, Tunus, Sudan, Moritanya, Türkiye, İran ve Avrupa'dan, 200'e yakın araştırmacı tarafından ele alınacak.
Sempozyumun açılış programında sempozyum başkanı olarak katılımcılara hitap eden İRAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal, İRAM'ın, Türkiye'nin derin tarihi siyasi ilişkilere sahip olduğu İran ve çevresiyle ilgili araştırmalar yapmak üzere kurulduğunu ve sadece bir ülkeye ve onun ilgili olduğu bölgeye yoğunlaşan ilk merkez özelliği taşıdığını vurguladı.
İran'ın özellikle Türkiye'yi ve bölgeyi yakından ilgilendirdiğini belirten Uysal, iyi komşuluk ilişkilerinin yanı sıra bazı alanlarda rekabet ve sürtüşme görüldüğünü de hatırlattı.
İRAM'ın çalışmalarının sürtüşmeleri azaltan bir anlayışa hizmet edeceğini belirten Uysal, düzenlenen sempozyumda da bölgenin önemli özelliklerinin ve dinamiklerinin masaya yatırılacağını söyledi.
Sempozyumda Arap Baharı'nın başladığı Kuzey Afrika'nın tüm dünyada ve İslam dünyasındaki yerine de odaklanılacağına dikkati çeken Uysal, "Bölgede sorunumuz çok fazla ama konuşarak aşılmasına önem veriyoruz." dedi.
"Değişimin yönetimi ön plana çıkıyor"
YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhsin Kar da son yıllarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin, süreklilik ve değişimin birlikte ele alınması gerektiğini gözler önüne serdiğini vurguladı. Kar, "Sanki tarih bazı zamanlarda daha hızlı akıyor gibi. Böylesi zamanlarda değişimin yönetimi ön plana çıkmakta." diye konuştu.
"Değişimin yönetimi" sürecinde iç dinamiklerin ve uluslararası gelişmelerin ön plana çıktığını dile getiren Kar, "Başarılı bir değişim olabilmesi için bölgesel veya uluslararası koşullar ile iç dinamiklerin koordineli olması gerekiyor. Bunların zaman zaman örtüştüğünü, zaman zaman da ayrıştığını görüyoruz." ifadesini kullandı.
Bölgede ve ülkede yaşanan sorunların bölge akademisyenleri tarafından ele alınması gerektiğine işaret eden Kar, "Bu sempozyumun bu konuda atılmış mütevazı bir adım olduğu açıktır." dedi.
"Türkiye ve İran bölgede iki anahtar ülke"
Genç bir üniversite olan YBÜ'nün uluslararası bir araştırma üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini kaydeden YBÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan da İRAM'ın bölgesel odaklanmış sosyal araştırma merkezi olarak alanında ilk olduğunun altını çizdi.
Doğan, Türkiye ve İran'ın üç kıtanın birleştiği noktada, medeniyetin kurulduğu topraklarda yer aldığını vurgulayarak, medeniyetlerin kurulduğu ve yıkıldığı bu topraklarda ilişkileri binlerce yıla dayanan iki ülkenin 600 yıldır sınırlarının değişmediğine dikkati çekti.
Kuzey Afrika'nın, Arap Baharı'nın başladığı bölge olduğunu ve bölgeyi olduğu kadar Türkiye ve İran'ı da göç, siyasi ve ekonomik anlamda etkilediğini belirten Doğan, "Özellikle İslam coğrafyasında devam eden ve halen çözülememiş pek çok problemin çözümünde Türkiye ve İran iki anahtar ülke." dedi.
Kuzey Afrika ülkeleri, İran ve Türkiye bağlamında ekonomi, siyaset, sosyoloji ve güvenlik alanlarındaki değişim ve dönüşüm süreçleri üzerine araştırmalar yapan akademisyenler, bölge uzmanları ve ilgililerin üç gün boyunca bir araya geleceği sempozyumun açılış programında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da söz alacak.