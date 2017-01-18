Kuzenini Tüfekle Vurup Kaçan Kişi Yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kuzenini başından pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladıktan sonra kaçan şahıs yakalandı.



Olay, dün saat 14.30 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi çevre yolu üzerinde otomobil bakım servisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serviste müşteri olarak bulunan Osman Karaosmanoğlu (43), iş yerinin dışında olduğu bir anda yanına yaklaşan bir otomobilden inen şahıs pompalı tüfekle çok sayıda el ateş etti. Saçmaların kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden Karaosmanoğlu, olay yerine gelen ambulansla Alaeddin Keykubad Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Karaosmanoğlu'nun sağlık durumun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.



Saldırgan kısa sürede yakalandı



Olay yerine gelen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını takibe alarak, Osman Karaosmanoğlu'na ateş eden kişinin 07 GCZ 66 plakalı araçla geldiğini ve ardından aynı araçla olay yerinden kaçtığı bilgisine ulaştı. Olay yerinde soruşma başlatan polis, saldırganın daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen Osman Karaosmanoğlu'nun kuzeni olan Osman Ö. olduğunu tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen polis, araçla kaçan Osman Ö'yü kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Osman Ö., emniyetteki sorgusunu bugün ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA