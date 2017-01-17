Kuzeni tarafından vuruldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, kuzenini pompalı tüfekle vurdu.



Olay, bugün saat 14.30 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi çevre yolu üzerinde otomobil bakım servisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serviste müşteri olarak bulunan 43 yaşındaki Osman Karaosmanoğlu, iş yerinin dışında olduğu bir anda yanına yaklaşan bir otomobilden inen şahıs pompalı tüfekle çok sayıda el ateş etti. Saçmaların kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden Karaosmanoğlu, olay yerine gelen ambulansla Alaeddin Keykubad Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Karaosmanoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.



Olayın ardından araştırma başlatan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tüfekle Osman Karaosmanoğlu'na saldıran kişinin 07 GCZ 66 plakalı araçla olayı gerçekleştirdiği bilgisine ulaştı. Araştırmalar sonucunda saldırganın daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen Osman Karaosmanoğlu'nun kuzeni olan Osman Ö. olduğunu belirledi. Kimliğinin belirlenmesinin ardından harekete geçen polis, firari Osman Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı. - ANTALYA