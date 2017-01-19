Kuyuya Düşen Yavru Köpeği İtfaiye Kurtardı

MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, içi bir miktar su dolu 6 metrelik kuyuya düşen yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Turgutlu'ya 3 kilometre mesafedeki Yarıntı Mevkii'ndeki çalıştığı besi çiftliğindeki köpeklerini beslemeye giden Meryem Ayyıldız, su kuyusundan havlama sesi geldiğini fark etti. Merak edip baktığında yavru köpeklerden birinin kuyuya düştüğünü fark edip, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, içindeki merdiven yardımıyla içinde yarım metre su bulunan 6 metrelik kuyuya indi. Gece kuyuya düştüğü sanılan ve kuyunun içindeki motorun ızgarasına tutunarak hayatta kaldığı sanılan zavallı hayvan, kuyuya inen itfaiye eri tarafından bulunduğu yerden alınarak kuyudan çıkartıldı. Uzun süre suda kaldığı için bitkin halde olan yavru köpek battaniyeye sarılıp, kurulanmasının ardından kendisine gelip, besi çiftliğindeki diğer köpeklerin yanına gitti.



Çiftlik çalışanı Meryem Akyıldız, köpeğin kurtarılmasıyla büyük sevinç yaşayıp, "Köpek akşam kapağı yarım açık kalan su kuyusuna düşmüş. Neyse ki bir şey olmadan kurtarıldı. İtfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum" dedi. - Manisa