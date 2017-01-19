Kuyuya Düşen Koyun İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde yirmi metrelik su kuyusuna düşen koyun, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, Bağlar Mahallesi'nde zeytin bahçesi içerisinde bir koyunun 20 metrelik su kuyusuna düştüğü ihbarını alan Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kozan İtfaiye Grup Amirliği kurtarma ekibi harekete geçti. 20 metrelik kuyuya önce bir ip yardımıyla inen itfaiye eri, kuyuda bulunan koyunu ip ile bağladı. Vatandaşların da yardımıyla su kuyusunda mahsur kalan koyunu kurtardı.



Kurtarılan koyun sahibine teslim edildi. - ADANA