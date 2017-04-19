Kuyuya Düşen Köpek Yavrusu Kurtarıldı

Aksaray'da bir bahçedeki sondaj kuyusuna düşen köpek yavrusu, AFAD ve belediye ekiplerince 6 saat süren çalışma ile çıkarıldı.



Merkeze bağlı Yeşiltepe beldesinde yaşayan Mehmet Başaran, evinin bahçesindeki sondaj kuyusundan sahibi olduğu köpek yavrusunun sesinin gelmesi üzerine durumu yetkililere bildirdi.



Olay yerine gelen AFAD ve belediye ekipleri, yaklaşık 30 santimetre genişliğinde, 9 metre derinliğindeki kuyudan hayvana ulaşamayınca, kepçeyle kuyunun yanında 8 metre derinliğinde çukur açtı.



Daha sonra açılan çukura giren AFAD ekipleri, 6 saatlik çalışma sonucu köpek yavrusunu kuyudan çıkardı. Köpek yavrusu, yapılan sağlık kontrolünün ardından annesinin yanına bırakıldı.



Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeğinin kurtarılmasının kendisini çok sevindirdirdiğini ifade ederek, "Köpeğim 30 günlüktü, daha adını bile koymamıştım. Sağolsun ekiplerimiz gelip yoğun bir çalışmanın ardından köpeğimi kurtardı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum." dedi.