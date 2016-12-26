Kuyuya Düşen Inek Kepçeyle Kurtarıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 11 metrelik su kuyusuna düşen inek, kepçe yardımıyla 1 saat süren çalışma sonucu kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, Ömer Yüksel'e ait inek, Yerkesik Mahallesi Hacıefendi mevkisindeki su kuyusuna düştü.



İneği kuşudan çıkaramayan vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Muğla Büyükşehir Belediyesinde görevli itfaiye erleri, kepçe yardımı ile kuyuya indi.



Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla inek kuyudan kepçeyle çekilerek çıkarıldı ve sahibine teslim edildi.