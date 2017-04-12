Kuyuya düşen horozu Akut ekipleri kurtardı



MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuyuya düşen horozu Akut Bodrum ekibi kurtardı.

Bodrum Bitez Mahallesinde 65 yaşındaki Berrin Yavaş'a ait yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki içinde su bulunan kuyuya horoz düştü. Yavaş, kuyuya düşen horozu için Akut Bodrum ekibinden yardım istedi. 6 kişi ile olay yerine gelen ekipler, ip teknikleri ve kepçe yardımıyla horozu kurtararak sahibine teslim etti.

(EA-