Kuyumcuyu öldürüp, güvenlik kamera kayıtlarını da alarak kaçtılar

Silahlı saldırıya uğrayan kuyumcu hayatını kaybetti



KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde akşam saatlerinde soygun amacıyla işyerine girdiği iddia edilen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan kuyumcu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay Atatürk Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda yaşandı. 65 yaşındaki Mustafa Gök'ün işlettiği kuyumcuya saat 17.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler geldi. Kuyumcudan içeri giren kişi ya da kişiler, işyerinin otomatik kepengini içeriden indirdi. İşyerinde ne kadar süre kaldıkları henüz bilinmeyen kişiler, güvenlik kameralarının kayıt cihazını da yanlarına alarak kapattıkları kepengi yarıya kadar açıp kayıplara karıştı. Havanın kararmasına rağmen işyerini kapatmadığını ve kepengin de yarıya kadar indirildiğini gören komşu esnaflar Gök'ü kontrol etmek istedi. Kuyumcuya girdiklerinde Gök'ü içeride göremeyen esnaflar, talihsiz adamı, işyerinin arka bölümünde kanlar içerisinde hareketsiz yatarken buldular. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Gök'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri de olayın yaşandığı bölgeyi kontrol altına aldı. Polis olay yeri inceleme ekipleri, işyerinde saldırgan ya da saldırganların bıraktığı izleri belirlemek için kapsamlı çalışma yaparken diğer ekipler de cadde üzerindeki işyerlerinin güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Kafasına tek el ateş edilerek öldürüldüğü öğrenilen kuyumcu Mustafa Gök'ün cansız bedeni, olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından Afşin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kuyumcu Mustafa Gök'ün hayatını kaybetmesine neden olan silahlı saldırının bir soygun girişimi olduğu değerlendirilirken işyerinden altın ve ziynet eşyalarının çalındığı belirtildi. Çevredeki işyerlerinin ve MOBESE'lerden alınan görüntülerin incelenmesinin ardından olaya karışanların sayısı ve kimlikleri netlik kazanacak.

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