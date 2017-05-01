Kuyumcuya Sahte Altın Sattıkları İddiası

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, kuyumcuya sahte altın sattıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, biri hamile kadın 3 kişi, ilçe merkezindeki bir kuyumcuya giderek bilezik bozdurmak istediklerini söyledi. Bileziği kuyumcuya satan 3 zanlı, daha sonra iş yerinden ayrıldı. Bir süre sonra bileziğin sahte olduğunu anlayan kuyumcu, durumu polise bildirdi.



Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyerek 3 kişinin ilçedeki bir akaryakıt istasyonunda olduğunu belirledi.



Polis ekipleri, 3 kişiyi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.



Zanlıların kullandığı kiralık otomobildeki aramada, 20 bin lira ile ziynet eşyaları ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Batuhan H, Fevzi Murat T. ve Şule Çilem T. tutuklandı.