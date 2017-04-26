Kuyumcunun katil zanlısı çaldığı altınlarla kumar oynamış

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir kuyumcuyu öldürüp 8 kilo altın çaldığı iddiasıyla yakalanıp tutuklanan zanlının Mersin'de satın alıp park ettiği bir otomobil içinde 6 kilogram 134 gram altın bulundu



KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir kuyumcuyu öldürüp 8 kilo altın çaldığı iddiasıyla yakalanıp tutuklanan şüphelinin altınların bir kısmını bozdurup kumar oynadığı belirlendi.

Olay, 19 Nisan 2017 tarihinde Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kuyumcu Mustafa Gök iş yerinde başına çekiçle vurularak öldürülmüş olarak komşusu tarafından bulunmuştu. Cinayet ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, geniş çaplı soruşturma başlattı. Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Doğan İnci, cinayeti soruşturmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğünden uzman bir cinayet ekibini görevlendirdi. Özel ekip tarafından yapılan incelemede kuyumcunun yalnız çalıştığı iş yerinde kafasına çekiçle defalarca vurularak öldürülmüş, iş yerinden yüklü miktar döviz ve yaklaşık 8 kilogram altın çalındığı tespit etti. Hiçbir görgü tanığının olmadığı olayda, katil zanlısı iş yerine ait kamera kayıt cihazını da yanında götürdüğü belirlendi.

Özel ekip, olay yerinde cesedin yanında 3 cm büyüklüğünde bir kablo parçası buldu. Özel aydınlatma yöntemi uygulayan ekipler, zeminde ayakkabı desen izi tespit etti. Özel ekip, yerde bulunan kablonun devamını iş yerinin makinesine çekilen ara kablo ile aynı olduğunu belirledi.

Katil zanlısının daha önce kuyumcuya tamir için geldiği tespit eden polis, elektronik eşya tamirciliği yapabilecek kişiler üzerinde yoğunlaştı.

Polis, yaptığı titiz çalışma sonucu kablodan yola çıkarak bilgisayar uzmanı Mehmet Koçer'in ismini tespit etti. Olay akşamı ilçeden çıktığı belirlenen şüphelinin izi sürüldü. Özel ekip, Mersin'in Erdemli ilçesinde takibe aldığı zanlıyı, Gaziantep yolu üzerinde yakaladı. Şüphelinin ayağındaki ayakkabı olay yerindeki izle uyumlu çıktı. Ayakkabı üzerindeki kan izlerini bulan ekip şahsi gözaltına aldı.

Deliller karşısında konuşmayan zanlı cinayeti itiraf etmedi. Polisin kan izlerini göstermesine rağmen zanlı suçunu inkar etti.

Çaldığı altınları bozdurup kumar oynamış

Özel ekibin yaptığı detaylı araştırma sonucu katil zanlısının Kayseri'de altınların bir kısmını bozdurup paraya çevirdiği, kendisine yeni kıyafet ve telefon aldığı belirledi. Polis zanlının yaklaşık 200 bin TL para harcadığını, yüklü miktar kumar oynadığı, borçlarını ödemek içi cinayet işlediği ortaya çıkardı.

Geriye kalan altınları ele geçirmek için araştırma yapan özel ekip, Erdemli ilçesinde cinayet parası ile satın aldığı ve park ettiği bir otomobil içinde 6 kilogram 134 gram altını buldu. Katil zanlısının hiçbir harcamayı kendi adına yapmadığı ortaya çıktı. Polisin yaptığı operasyonda ayrıca yüklü miktarda para ele geçirildi.

Katil zanlısı, planlayarak tasarlayarak kasten adam öldürme ve yağma suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.