Kuyumculardan Halep'e Yardım

Bingöl Kuyumcular Derneği, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 500 torba un yardımını Halep'e yolladı. Kuyumcular Derneği Başkanı Yaşar Devran, Halep'te yaşanan drama sessiz kalamadıklarını söyledi.



Halep'e gönderilen 500 torba un yardımı ile ilgili açıklamalarda bulunan Bingöl Kuyumcular Derneği Başkanı Yaşar Devran, "Halep'teki vahşetin tüm dünyayı dehşete düşürdüğü bir süreçten geçiyoruz. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in de dediği gibi 'Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir' sözünden hareketle komşumuz olan Suriye'de böyle insanlık dramı yaşanıyorken sessiz kalmamamız mümkün değildi. Biz Bingöl Kuyumcular Derneği olarak esnaf arkadaşlarımızla bir araya gelerek bu konu için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Tüm üye arkadaşlarımızın hepsi bu yardım kampanyasına destekte bulundular. Bunun sonucunda dernek olarak 500 torba un yüklenmiş tırımızı Halep'e doğru yola çıkardık. Biz bireyler olarak üzerimize düşeni yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Buradan söylemek istediğim acının dili, dini, ırkı yoktur acı herkes için aynı derecede yaşanır ve aynı derecede hissedilir. Bu yüzden bizimde bu zorlu süreçte öncelikli kendi ülkemiz için tek yürek olmamız gerekir. Ardından bu insanlara koşmamız onların acısına ortak olmamız onlara yardım etmemiz gerekir" dedi. - BİNGÖL