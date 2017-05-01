Kuyumculara Sahte Altın Satan Dolandırıcılar Gerçek Altınları İse Yangın Tüpüne Gizlemiş

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, kuyumcuya sahte altın satan 3 kişi yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, şehir dışından kiralık araçla Karacabey'e gelen Batuhan Han, Feyzi Murat Torun ve Şule Çilem Tekben, girdikleri bir kuyumcuya sahte altın bilezik sattı. Kuyumcu altınların sahte olduğunu anlayarak polisi aradı. Asayiş ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak, zanlıları Karacabey'de bir benzin istasyonundan yakıt alırken kıskıvrak yakaladı. Araçta ve şahısların üzerinde aramada yapıldı. Şahısların üzerinden ve aracın yangın tüpüne gizlenmiş piyasa değeri 20 bin lira olan 6 adet altın bilezik, 1 adet Trabzon hasırı altın ve 1 adet altın bileklik ele geçirildi.



Adliyeye sevk edilen ve aynı suçtan sabıkaları olan zanlılar tutuklandı. Tekben'in hamile olduğu ve şüphelilerin bu tür dolandırıcılıklarda genç kadınları kullanarak aile süsü verdikleri öğrenildi. - BURSA