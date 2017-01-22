Adanalı Kuyumcular: Altını Ne Alan Ver Ne Satan Var

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, faiz lobisinin döviz fiyatını yükselterek faizin yükseltilmesini istediğini, bu nedenle altın fiyatlarının da 150 liraya kadar çıktığını belirterek, "Altını ne alan ne de satan var" dedi.

"ALTININ BU KADAR ZIPLAYACAĞINI TAHMİN ETMİYORDUK"

Başman, yaptığı açıklamada, kurdaki artış nedeniyle altının da çıkışa geçtiğini, sattıkları paraya geri aynı oranda altın alamadıklarını ifade ederek, "Altının bu kadar zıplayacağını tahmin etmiyorduk. Bunun nedeni son günlerdeki dövizin hızlı tırmanışıdır. Özellikle doların beklenmedik rakamlara gelmesi. Altın onsunun dolarla hesaplanıyor olması altının gram fiyatını 150 liraya kadar çıkardı" diye konuştu.

"ALTIN FİYATLARINI 125 LİRA OLARAK BEKLİYORDUK"

Altın fiyatlarını normalde 125 lira olarak beklediklerini, ancak Türkiye'de ve dünyada yaşanan olaylardan dolayı kurdaki artışın altını da vurduğuna dikkat çeken Başman şunları kaydetti:

"Anayasa oylamasında siyasi gerginlik dövize yansıdı. Eğer böyle olmasa altının gramı 125 olacaktı. Nitekim altının gramı 123 liraya kadar düşmüştü. Ancak ABD'deki gelişmeler, terör saldırıları, petroldeki hareketlilik bu fiyatın yukarı çekilmesine neden oldu. bir ara doların 3.96'lara, euronun ise 4.10 liraya kadar çıkması altının gramının da 150 liraya kadar çıkmasına neden oldu. Ancak kurun ateşinin biraz düşmesiyle altın gramı şu anda 146 liraya geriledi."

Bu hızlı yükseliş nedeniyle ne altın alanın ne de satanın olmadığını anlatan Başman, "Dolardaki tırmanış devam ederse altın da yükselir. Dolar 4 lirayı bulursa altının gramı da 150 lirayı geçer. Şu an çarklar durmuş durumda. Altını ne alan var, ne da satan var. Altını satacak olan biraz daha yükselir diye satmıyor. Alacak olan ise altın düşer diye satın almıyor. Piyasaların çok oynak olması bizim işleri öldürdü" dedi.

"FAİZ LOBİSİ İŞ BAŞINDA"

Başman, kendisinin ekonomist olmadığını ancak kurdaki yükselişin en büyük sebebinin faiz lobisinin kur baskısıyla dövizi artırmak olduğuna işaret ederek, "Faizlerin yükseltilmesini isteyen lobi var doları yükselterek faizin yükseltilmesini istiyorlar. Faiz yüksek tutulsa dolar düşer. Faizin de artmaması dövizin prim yapmasına fiyatların yukarı çıkmasına neden oluyor" diye konuştu.

Yaşanan bu kur gerginliği nedeniyle işlerin bir hayli düştüğünü vurgulayan Başman, "En çok satılan çeyrek altın. Bir ara 250 liraya kadar yükseldi. Şu an 237 lira olan çeyrek altını bile alan yok. Daha önce günde 25-30 çeyrek altın satarken şimdi 2-3 çeyrek satıyoruz. Daha önce günde 10 parça altın satarken şimdi 1-2 parça altını ancak satabiliyoruz" dedi.