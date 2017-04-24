Kuyumcuda 23 Nisan Kutlaması

İstanbul'da bir kuyumcuda düzenlenen 23 Nisan etkinliğine onlarca çocuk katıldı. Çocuklara oyuncak, pamuk şeker, patlamış mısır, çikolata dağıtıldı.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, davetli olan ve yoldan geçen çocuklara hediyeler verildi. Kuyumcu dükkanının vitrinlerine çeşitli oyuncaklar yerleştirildi.



Etkinliğin düzenleyicisi Haşmet Kuyumculuk ortaklarından Berkuk Çurey, "Türk kuyumculuğu sadece ürün satmaktan ibaret değil. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla eğlendik. Çünkü onların bayramı. Çocukların olmadığı bir dünyanın istikbali de olamaz. 23 Nisan'a özel olarak hazırladığımız bu etkinliğimizde, çocuklara hediye ve ikramlarımız oldu. Yine bugüne özel olarak indirim kampanyaları düzenledik. Vitrinlerimizde Altın Emzik ve Altın Biberon sergiledik. Bu etkinlik bizim için yeni bir başlangıç oldu. Anneler günü ve Babalar günü için de özel etkinlikler düşünüyoruz" dedi. Aynı zamanda dünya patenti Ömer Kaya'da olan Altın Emzik ve Altın Biberon'un da galası yapıldı. - İSTANBUL