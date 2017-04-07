Kuyumcu soygunu girişimi kamerada



ANKARA - Ankara'da kuyumcu dükkanını soymaya kalkışan şahısların çevreye attığı patlayıcı maddeler, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Olay, saat 18.30 sıralarında Mamak'ta meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen iki kişi, yanlarında getirdikleri çok sayıda silah, el bombası ve patlayıcı maddeyle Ekin Mahallesi Özalp Caddesi üzerinde bulunan kuyumcu dükkanını soymaya kaktı. Zanlılardan biri dükkanın içine girerek iki el ateş açtı. Bu sırada dükkanın önünde bekleyen diğer zanlı, boya kutusunun içerisinde hazırladığı el yapımı patlayıcıyı dükkanın önüne bıraktı. Kuyumcu dükkanının işletmecisiyle bir süre boğuşan zanlılar, başarılı olamayacaklarını anladıktan sonra kaçmaya başladı.

Vatandaşların üzerine el bombası attılar

Mahalle sakinlerinin de yardıma gelmesiyle, zanlılarla vatandaşlar arasında kovalamaca yaşandı. Şahıslar, kaçarken bir yandan da kendilerini kovalayan vatandaşların üzerine el bombası attı. Bombaların şans eseri patlamaması sayesinde can kaybı yaşanmadı. Bir süre yaya olarak kaçan şahıslar, daha sonra 06 GVN 16 plakalı otomobili gasp ederek kaçmaya başladı. Kaçan şahısların araçtan ateş açması sonucu Alperen Kayalı bacağından yaralandı. Olayın ilgililere bildirilmesinin ardından, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sev edildi. Kayalı'ya ilk yardım müdahalesinde bulunan sağlık ekipleri, yaralıyı tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye götürdü. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kuyumcu dükkanının önünü ve zanlıların bıraktığı bomba düzeneğinin etrafını şeritle kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri, çevredeki delilleri topladı. Patlayıcı maddelerin etkisiz hale getirilmesi için bomba imha uzmanları olay yerine çağrıldı. Polis ekipleri, çevrede toplanan meraklı kalabalığı emniyet şeridinin gerisinde beklemeleri konusunda uyardı. Bomba imha uzmanlarının yaptığı incelemelerin ardından, paket fünyeyle patlatıldı. Kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini izlemeye aldı.

Olayın görgü tanığı bir vatandaş, "Bana haber geldi burada olay olduğuyla ilgili. Buraya geldim, o ara kuyumcu arkadaş kovalamış. Benim önümden de birisi kaçı ama sonradan anladım onun soyguncu olduğunu. Soyguncu kaçarken etrafa bir şeyler attı ama kimse ne olduğunu bilemedi. O sırada bomba bıraktıkları yönünde bir laf dolaşmaya başladı. Yakınına gittik el bombaları vardı" şeklinde konuştu.

Zanlıların, mahalle sakinlerinin üzerine el bombaları attığını söyleyen bir vatandaş, "İki kişi geldiler buraya, biri içeri girip iki el ateş etti. Kuyumcunun tepkisiyle karşılaşınca dışarı çıktı. Peşinden kovalayanların üzerine el bombası attılar. Zanlılardan biri yakalanıyor, kendisini yakalayana taşla vurup tekrar kaçtı. Ardından bir arabaya atlayıp gitti. Bir de kuyumcunun önüne boya kutusundan yaptıkları düzeneği bırakmışlar" ifadelerini kullandı.

Görgü tanıklarının ifadelerine başlatan polis ekipleri, olay hakkında inceleme başlattı.