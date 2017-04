Kuyumcu Katilinin Gasp Ettiği Altın ve Paralar Otomobilinde Bulundu

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin İlçesi'nde kuyumcu 65 yaşındaki Mustafa Gök'ü öldürüp kaçtıktan kısa bir süre sonra yakalanarak tutuklanan Mehmet Koçer'in, gasp ettiği 6 kilo 134 gram altın ile 20 bin lira, Mersin'in Erdemli İlçesi'nde park halindeki aracında bulundu. Altın ve para, Kahramanmaraş'a gönderildi.



Olay 19 Nisan'da Afşin'in Atatürk Caddesi'ndeki Mustafa Gök'e ait kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcu dükkanının kepenginin yarıya kadar inmiş olduğunu gören komşusu, içeri girdiğinde Gök'ün cesedini buldu. Gök'ün tabancayla vurulduğu ve vitrindeki altınların çoğunun da çalındığını saptadı. Olayla ilgili çalışma başlatılırken, cinayet şüphelisi soyguncu olduğu belirlenen Mehmet Koçer, Kahramanmaraş'ta yakalanıp tutuklandı. Mehmet Koçer, yapılan sorgulamasında çalıntı altınları ve 20 bin liranın Mersin'in Erdemli İlçesi'nde park ettiği aracında olduğu bilgisini verdi. Bunun üzerine harekete geçen polis, Akdeniz Mahallesi'nde Mehmet Koçer'a ait olan 33 VLL 99 plakalı otomobilinde arama yapıldı. Yapılan aramada, otomobilin bagajına poşetler içinde gizlenmiş 6 kilo 134 gram altın ile 20 bin lira bulundu.



Altın ve para, öldürülen kuyumcunun ailesine teslim edilmek üzere Kahramanmaraş'a gönderildi.



