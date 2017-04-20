Kuyumcu cinayetinde görgü tanığı konuştu

Afşin ilçesinde tabancayla öldürüldükten sonra iş yeri güvenlik kamerası hard diski de çalınan kuyumcunun komşuları olayı anlattı

Bektaş Tanış: "Yarım darabadan içeri girdim. Kuyumcunun cansız bedenini gördüm"



KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde tabancayla öldürülen kuyumcunun katil zanlılarının yakalanmasına çalışıyor.

Atatürk Caddesi'nde kuyumculuk yapan Mustafa Gök'ü iş yerinde tabancayla vurup altınları ve iş yeri güvenlik kamerası hard diskinin çalınmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kuyumcunun cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na sevk edilirken, ekipler bölgedeki MOBESE kameralarından zanlıları belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada, olayın görgü tanıklarından Bektaş Tanış, 20.30 civarı yan fırında çalışan işçinin Mustafa Gök'ün altınlarının yere düştüğünü söylediğini belirterek, "Ben de birkaç tane altının yerde olduğunu gördüm. Mustafa Gök'ün telefonunu aradım. İçeride çaldığını farkettim. Kapıyı aralayıp seslendim. Yarım darabadan içeri girdim. Kuyumcunun cansız bedenini gördüm. 112 ve 155'i aradım" dedi.

Kuyumcunun komşularından Osman Mercimek ise, yan taraftan sesler geldiğini belirterek, "Ben de sesli konuşan biri olduğu için önemsemedim. Bir ara ses duydum ama silah sesine benzemiyordu" diye konuştu.